В Ємені 15 осіб загинули внаслідок авіаудару коаліції

Авіаудар було завдано по популярному ринку в місті Таїз

Літаки коаліції під проводом Саудівської Аравії завдали авіаудару по ринку в місті Таїз у Ємені, у результаті чого загинули 15 людей, ще близько 60 отримали поранення. Про це повідомляє DW. «Внаслідок бомбардування літаками коаліції арабських держав під проводом Саудівської Аравії у вівторок, 26 грудня, в розташованій на



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Руйнування у Ємені, архівне фото

Авіаудар було завдано по популярному ринку в місті Таїз

Літаки коаліції під проводом Саудівської Аравії завдали авіаудару по ринку в місті Таїз у Ємені, у результаті чого загинули 15 людей, ще близько 60 отримали поранення.

Про це повідомляє DW.

«Внаслідок бомбардування літаками коаліції арабських держав під проводом Саудівської Аравії у вівторок, 26 грудня, в розташованій на південному заході Ємену провінції Таїз загинули 15 людей, ще 59 осіб були поранені», - йдеться у повідомленні.

Як зазначив представник міністерства охорони здоров'я міжнародно визнаного уряду країни, авіаудару було завдано по популярному ринку в місті Таїз, серед жертв - цивільні та повстанці-хусити.

Нагадаємо, у столиці Ємену Сані в результаті невдалого запуску ракети хуситами загинула сім'я з 10 людей.

Як відомо, хусити періодично запускають ракети в бік Саудівської Аравії. Так, 19 грудня 2017 року саудівська система ПРО збила ракету, яка була спрямована на Ер-Ріяд. Представники повстанців-хуситів заявили про те, що їх ціллю був королівський палац Аль-Ямама, де в цей час проходило засідання керівництва Саудівської Аравії.

Раніше саудівські збройні сили перехоплювали балістичні ракети запущені із Ємену 4 і 30 листопада.