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    Пʼять країн Євросоюзу незадоволені розподілом вакцин всередині ЄС

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    Лідери п'яти країн закликають до справедливості - Пʼять країн Євросоюзу незадоволені розподілом вакцин всередині ЄС
    Лідери п'яти країн закликають до справедливості

    Лідерів європейських держав насторожило, що на континенті вакцинуються «нерівномірно»

    Керівники ряду країн Європейського Союзу вимагають негайно почати перемовини щодо «справедливого» принципу розподілу вакцин всередині ЄС. Як повідомляє DPA, вони побоюються «величезних розбіжностей», які виникнуть між країнами до літа.

    Cпільний лист від лідерів Австрії, Латвії, Чехії, Словенії та Болгарії з’явився 13 березня та адресований президенту Євроради Шарлю Мішелю і президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн.

    Лідери наполягають, що «нинішня система продовжить створювати і поглиблювати велику нерівномірність між країнами-членами до літа, і деякі зможуть досягти колективного імунітету за кілька тижнів, тоді як інші будуть відставати».

    Вони закликають керівництво блоку якомога швидше скликати обговорення з цього приводу.

    Напередодні канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що вакцини розподіляються нерівномірно та дорікнув, що контракти з компаніями на постачання були укладені недостатньо прозоро.

    За його словами, що Нідерланди і Данія отримали значно більше доз відносно кількості населення, аніж деякі інші країни, наприклад, Болгарія та Хорватія.

    За даними Європейського центру контролю та попередження захворювань на 13 березня, найшвидше вакцинація просувається у таких країнах як Мальта, Фінляндія, Данія, Угорщина та Ірландія. Найбільше відстають Латвія, Болгарія та Хорватія.

    Нагадаємо, днями регулятор ЄС схвалив четверту вакцину від коронавірусу - компанії Janssen, яка належить американській Johnson&Johnson, на додачу до BioNTech-Pfizer, Moderna та AstraZeneca.

    Також низка країн ЄС тимчасово зупинили використання вакцини AstraZeneca через повідомлення з Данії про розвиток тромбів у деяких вакцинованих.

    Раніше повідомлялося, що через таємну закупівлю російської вакцини проти Covid-19 «Спутнік V» подав у відставку голова МОЗ Словаччини.

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    Теги: ЄС Нідерланди Латвія Фінляндія Данія Угорщина Ірландія Болгарія Хорватія Себастьян Курц вакцинація населення коронавірус
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