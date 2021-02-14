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    Політика

    Куди зник Дмитро Табачник? Кум ексміністра Максим Луцький пояснив, чому не втік разом з ним

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    <p>Ректор НАУ натякнув, що у них з Табачником тепер різні політичні погляди</p> - Куди зник Дмитро Табачник? Кум ексміністра Максим Луцький пояснив, чому не втік разом з ним

    Ректор НАУ натякнув, що у них з Табачником тепер різні політичні погляди

    фото: antikor.com.ua

    Новий ректор НАУ Максим Луцький не заперечує, що є кумом Табачника, але запевняє, що не спілкується з ним

    Новопризначений ректор Національного авіаційного університету Максим Луцький прокоментував свої стосунки з Дмитром Табачником, міністром освіти часів Януковича. За словами Луцького, востаннє він спілкувався з ексурядовцем та своїм кумом, 26 серпня 2015 року. «П'ять років його не чув», – запевнив Луцький в інтерв’ю «Главкому».

    Новий ректор НАУ натякнув, що у них з Табачником тепер різні політичні погляди, попри те, що вони обоє були у Партії регіонів. «Найбільше, що я зробив поганого в житті, судячи з преси, це те, що ви кажете, – кум Табачника. Я вважаю його досить професійним чиновником, міністром, його погляди — це його погляди, я маю на увазі політичні. У мене свої погляди… А хто не був у тій партії? Всі у ній були, усе керівництво держави», – вважає Луцький.

    Попри дружбу та спільні інтереси, новий ректор НАУ тепер заявляє, що далеко не всі заяви Табачника поділяє. «У нас з ним ніколи не було спільного бізнесу, у нас були ділові стосунки, ми проводили багато часу разом, адже багато нарад і зібрання фахові. Мені він щиро імпонував завжди своїм інтелектом. Деякі його висловлювання, звичайно, і мені не подобаються, з приводу Західної України, наприклад», – зізнається посадовець.

    Нагадаємо, журналісти знайшли ексміністра освіти Табачника на окупованій території.

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    Теги: Партія регіонів вуз Дмитро Табачник Максим Луцький
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