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    Університет культури очолив рейтинг найкращих навчальних мистецьких закладів країни

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    Київський національний університет культури та мистецтв набрав 332 бали - Університет культури очолив рейтинг найкращих навчальних мистецьких закладів країни
    Київський національний університет культури та мистецтв набрав 332 бали

    Базовим принципом ранжування університетів у рейтингу є забезпечення повної відкритості, прозорості і незалежності ранжування університетів

    Інформаційний ресурс «Освіта.ua» представив мистецькі виші, які посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України 2021 року.

    Київський національний університет культури та мистецтв зайняв лідируючу позицію – перше місце в Топ-10 рейтингу «Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України».

    Рейтинги, що використовувалися при складанні консолідованого рейтингу вишів України:

    «ТОП-200 Україна» – базовим принципом ранжування університетів у рейтингу є забезпечення повної відкритості, прозорості і незалежності ранжування університетів. Для укладання рейтингу використовувалися відкриті дані прямих вимірів, виставлені на відкритих вебресурсах незалежних національних та міжнародних організацій і установ.

    Рейтинг «Scopus» – результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його працівниками у наукових виданнях. У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості цитувань цих публікацій.

    Рейтинг «Бал ЗНО на контракт» – рейтинг закладів вищої освіти за показником середнього бала ЗНО абітурієнтів минулого року, яких зараховано до вишів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

    Нагадаємо, у Луцьку двійнята Олена та Андрій Костюки склали ЗНО на найвищий бал.

    Теги: освіта рейтинг навчання університет
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    Університет культури очолив рейтинг найкращих навчальних мистецьких закладів країни