Українські військові виявили поблизу лінії розмежування схрон з боєприпасами



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Постріли ПГ-7В до протитанкового гранатомета РПГ-7 Фото: Штаб ООС

Мешканця Авдіївки, який зберігав боєприпаси, затримано

Спільна група правоохоронців зі складу Об'єднаних сил виявила поблизу лінії розмежування схрон з боєприпасами до гранатомета. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

«Днями оперативниками Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби України була отримана інформація про злочинну діяльність громадянина України 1955 року народження, мешканця міста Авдіївка, який на своїй дачній ділянці в Ясинуватському районі Донецької області незаконно зберігає військові засоби ураження», - йдеться в повідомленні.

З метою перевірки інформації, прикордонниками спільно з представниками Національної поліції було здійснено огляд садиби, в ході якого виявлено приховані 5 пострілів ПГ-7В до протитанкового гранатомета РПГ-7.

За попереднім висновком експертів, боєприпаси, ймовірно, виробництва Російської Федерації.

З метою проведення подальших слідчих дій небезпечні предмети вилучено представниками вибухотехнічного підрозділу Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

Правопорушника передано співробітникам Національної поліції. Відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Громадянину загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, один отримав поранення.