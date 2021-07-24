Мінекології поділилося планами, що робитимуть із Чорнобильською зоною

Абрамовський розповів, що в Чорнобильській зоні бачать розвиток «зеленої енергетики»

Чорнобильська зона викликає інтерес і науковців, і туристів. Нині це найбільша безлюдна та заліснена територія Європи, яку сприймають як туристичний об’єкт, що приваблює людей як з усієї України, так із-за кордону. Міністр охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський в інтерв’ю «Главкому» розповів, яких змін варто очікувати в Чорнобильській зоні.

«Передусім Чорнобильська зона виконує бар’єрну функцію. Але Чорнобильська зона змінюється і ми в своїй концепції плануємо змінити існуючий наратив «зони відчуження» на інший – «зону відродження». Під останнім ми розуміємо, насамперед, створення системи поводження з радіоактивними відходами, що дозволить забезпечити завершальний етап діяльності у сфері використання ядерної енергії та промислове відродження. Ми приймаємо пропозиції інвесторів щодо промислових об’єктів, які можуть бути побудовані в десятикілометровій зоні», – уточнив Абрамовський.

Він додав, що за рахунок відомого серіалу збільшилась кількість відвідувань Чорнобильської зони, яка з початком пандемії, звісно, знизилась, але зараз вже бувають випадки, коли зону за день відвідують до тисячі і більше осіб.

За словами міністра, для використання потенціалу зони треба зробити більш дружню для відвідувачів інфраструктуру, певні тематичні атракції, відновити той самий річковий вокзал у Прип’яті.

Абрамовський розповів, що в Чорнобильській зоні бачать розвиток «зеленої енергетики». «У нас є запити на відведення земельних ділянок під розбудову вітряної енергетики, на створення інфраструктури для виробництва водню. Також нас дуже цікавлять проєкти щодо сонячної енергетики. Крім того, ми наразі розглядаємо проєкти з ревіталізації забруднених територій, розвитку заповідника», – розповів про плани міністр.

Він додав, що хочеться, аби все працювало як швейцарський годинник. «Щоб для всіх учасників ринку були однакові правила, діюча інфраструктура, дороги. Якщо резюмувати, ми хочемо зробити із зони живий організм, пам'ятаючи при цьому про основну її функцію – бар’єрну. Також для посилення радіаційної та протипожежної безпеки Верховна Рада має схвалити урядовий законопроєкт про збільшення відповідальності за незаконне перебування в зоні відчуження», – уточнив міністр.

Говорячи про «сталкерів», яких наразі штрафують по 200 грн, Абрамовський наголосив, що їм тут не місце.

Нагадаємо, що уряд планує змінити зонування Чорнобильського біосферного заповідника, через який протікає річка Прип’ять.