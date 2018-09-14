В НАБУ розповіли, чому підозрюють Демчину у незаконному збагаченні



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Павло Демчина

Детективи НАБУ проаналізували доходи та видатки Демчини за весь час його трудової діяльності

Першому заступнику голови Служби безпеки України Павлу Демчині підготовлено повідомлення про підозру у незаконному збагаченні.

Про це 14 вересня повідомляє прес-служба НАБУ.

Зазначається, що під час досудового розслідування детективи НАБУ встановили, що в період із 26.04.2015 (з часу набрання чинності змін до ст.368-2 Кримінального кодексу України «Незаконне збагачення» в редакції Законів № 1698-VII від 14.10. 2014, № 198-VIII від 12.02.2015) по 31.12.2016 Демчина набув у спільну власність активи та здійснив витрати на суму щонайменше 6,4 млн грн.

З-поміж іншого, йдеться про новий позашляховик Land Rover Range Rover Sport, 2015 року випуску, автомобіль Mercedes-Benz V250 2016 року випуску, земельні ділянки в передмісті Києва площею 0,1011 га та 0,1072 га, квартиру поруч з зазначеними земельними ділянками.

«Водночас, офіційний дохід першого заступника керівника СБУ та членів його родини в період з 25.04.2015 по 31.12.2016 становив 2,6 млн грн, в тому числі з урахуванням продажу попередньо придбаного автомобіля Jeep Grand Cherokke 4WD», - заявили в НАБУ.

Відтак, за версією слідства, високопосадовець СБУ в період з 26.04.2015 по 31.12.2016, не маючи попередньо отриманих доходів, які б дозволяли йому в подальшому заощадити грошові кошти для набуття активів у значному розмірі, придбав та забезпечив реєстрацію на членів своєї сім’ї активів на загальну суму щонайменше 3,76 млн грн, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами.

«Тим самим він вчинив, за версією слідства, тяжкий корупційний злочин, передбачений ч. 3 ст. 368-2 КК України», - говориться у повідомленні.

Під час досудового розслідування детективи НАБУ проаналізували також доходи та видатки Демчини за весь час його трудової діяльності, аби визначити, чи мав він та члени його родини можливості накопичити заощадження для придбання активів в подальшому.

«За даними слідства, ця службова особа, яка з 1994 року і дотепер проходить військову службу в органах Служби безпеки України, у період з 01.01.1999 по 25.04.2015 отримала разом із особою, з якою має спільний з 2011 року побут, сукупний дохід в розмірі близько 2,8 млн грн. Тоді як витрати у цей же період становили щонайменше 4,83 млн грн, з яких 4,1 млн грн витрачено на придбання рухомого майна, зокрема нових автомобілів Toyota Venza, Toyota Siena, Porche Cayenne, Toyota Highlander, Jeep Grand Cherokke 4WD, Volkswagen Multivan та MAZDA CX-5 2,2 L Diesel 6AT, 4 WD. Відтак, станом на 26.04.2015 ні у вказаного високопосадовця СБУ, ні в особи, з якою вони проживали однією сім’єю з сумісними малолітніми дітьми, не було офіційних доходів, які б дозволили їм заощадити грошові кошти для подальшого набуття активів у значному розмірі», - зазначили в НАБУ.

Повідомляється, що зазначені факти детективи НАБУ виклали у повідомленні про підозру першому заступнику голови СБУ у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368-2 Кримінального кодексу України, яку 7 вересня направили на погодження прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Зазначимо, що діяння, які інкримінуються в повідомленнях про підозру міністру інфраструктури та першому заступнику СБУ, а також зібрані у кримінальних провадженнях докази є загалом ідентичними, сподіваємось на продовження прийняття прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури об’єктивних процесуальних рішень», - додали в НАБУ.

Раніше ЗМІ повідомили, що перший заступник голови СБУ Павло Демчина оприлюднив план НАБУ, метою якого був шантаж співробітників Національного банку.

Нагадаємо, 13 вересня НАБУ повідомило, що міністру інфраструктури Володимиру Омеляну оголосили про підозру у незаконному збагаченні і недекларуванні.

14 вересня в Солом’янському райсуді Києва розглядається клопотання про застосування запобіжного заходу щодо Омеляна.