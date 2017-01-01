В «Народному фронті» пропонують встановити відповідальність за приниження Революції гідності

В «Народному фронті» звертаються до усіх проукраїнських демократичних фракцій Верховної Ради України підтримати ініціативу

Парламентська фракція «Народний фронт» ініціюватиме внесення змін до законодавства щодо встановлення відповідальності за публічне приниження Революції Гідності, пам’яті героїв Небесної сотні та усіх героїв, що загинули у боротьбі за незалежність і свободу країни. Відповідну заяву розміщено на сайті політ сили. [READ_MORE]



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В «Народному фронті» звертаються до усіх проукраїнських демократичних фракцій Верховної Ради України підтримати ініціативу

Парламентська фракція «Народний фронт» ініціюватиме внесення змін до законодавства щодо встановлення відповідальності за публічне приниження Революції Гідності, пам’яті героїв Небесної сотні та усіх героїв, що загинули у боротьбі за незалежність і свободу країни. Відповідну заяву розміщено на сайті політ сили.

«Народний фронт» вважає неприпустимими цинічні висловлювання щодо героїчних сторінок української історії, до яких починають вдаватися представники проросійської «п’ятої колони», мріючи переписати історію за кремлівськими кліше у рамках пропаганди країни-агресора.

Зокрема, ми переконані, заява депутата Мураєва на його телеканалі, у якій він назвав Революцію Гідності «державним переворотом» - це чіткий сигнал того, що антиукраїнські сили почали все більше розправляти плечі і перейшли у пряму і відкриту інформаційну атаку на країну, на наші символи і наших героїв. Це прямий виклик кожному громадянину нашої держави, родинам загиблих, нашим бійцям, що стоять сьогодні на сході України проти російських орд, кожному патріоту. Російська агентура, якій вдалося заховатися за мандатами, випробовує нас на готовність проковтнути їхні брутальні інформаційні атаки. Проте ми мусимо і дамо їм відповідь», - йдеться у заяві.

У партії заявили, що Революція гідності «має бути захищена законодавчо». І будь-які спроби приниження Революції повинні тягнути за собою відповідальність. «Так само, як намагання заперечити Голодомор чи принизити український прапор», - підкреслили в політ силі.