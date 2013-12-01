1 грудня 2013 року - це була справжня революція

Ця нова якість громадянського суспільства - людей вже не треба розважати, їм не потрібен вождь, який щось розповідає

Мовою оригіналу 4 года назад я вышел из дома и увидел незабываемую картину. Со всех домов на густонаселенном Харьковском массиве вереницы людей тянулись к метро. Поезд за поездом переполненные людьми в воскресенье (!) днем (!) ехали в центр. Такой плотности людей не бывает даже утром в «час пик» - но при этом никакой агрессии, нервов.

Ця нова якість громадянського суспільства - людей вже не треба розважати, їм не потрібен вождь, який щось розповідає

Мовою оригіналу

4 года назад я вышел из дома и увидел незабываемую картину. Со всех домов на густонаселенном Харьковском массиве вереницы людей тянулись к метро. Поезд за поездом переполненные людьми в воскресенье (!) днем (!) ехали в центр. Такой плотности людей не бывает даже утром в «час пик» - но при этом никакой агрессии, нервов.

При подъезде к станции Дворец спорта в вагоне кто-то запел гимн Украины, и вдруг гимн подхватила большая часть пассажиров. У меня не раз в тот день стояли слезы в глазах, в том числе от слезоточивого газа - но это был первый раз. Я до этого пел гимн на стадионе, на каких-то мероприятиях, но тут впервые гимн пели незнакомые друг с другом люди просто в транспорте, и все понимали, что гимн Украины - это пароль борьбы, опознавательный знак тех, кто уже не станет терпеть дальнейшие оскорбления общества, кто в этот день решил стать Гражданином. Все кто пел, заявляли этим - я еду на митинг в поддержку разогнанного Евромайдана. Десятки незнакомых людей в вагоне с помощью гимна признались друг другу, что вместе едут, полные решимости и их уже не испугать.

Потом гимн пели на эскалаторе, куда было трудно попасть - невероятная толпа заняла всю платформу станции, и невероятно вежливо и предупредительно, чтобы не задеть кого-либо, поднималась наверх. Гимн пели в подземном переходе, на улице, далее - везде. Колоссальное людское море захлестнуло центр Киева, и эта потрясающая солидарность незнакомых сотен тысяч людей говорила, что народ победит. Что тот, кто встанет на пути у народа будет сметен, потому что ничего сильнее этого людского моря на свете не было.

Наверное, больше часа, с трудом я спускался с парка Шевченко до Майдана. Там уже не было никаких кордонов, милиция и внутренние войска, охранявшие стратегически важную елку разбежались, заборы исчезли. Начало митинга задерживалось - две машины со звуком не могли проехать сквозь плотную толпу, которая со всех сторон окружала Майдан. Люди были невероятно вежливы и предупредительны. Я видел волынщика, который шел и играл. Видел парня в доспехах рыцаря. Народ спокойно ждал политиков, общаясь друг с другом и изучая интернет на смартфонах. И тут я впервые увидел, что это настоящая Революция.

Это новое качество гражданского общества - людей уже не надо развлекать, им не нужен вождь, который что-то рассказывает. Люди стоят осознанно, и никто не отступит. И также отчетливо в самом начале митинга я понял, что на Майдане все будет хорошо, мое участие здесь не понадобится. И понял, что власти захотят применить какую-то технологию против Майдана - что-то что затмит в вечерних новостях невероятную по силе картину целого Киева, который почти в полном составе вышел на демонстрацию... Спасибо всем, кто был тогда 1 декабря на Майдане.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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