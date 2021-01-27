Повз Землю пролетить астероїд більший, ніж чотири автобуси

Швидкість космічного тіла 59 000 км за годину.

29 січня, повз Землю пролетить астероїд 2021 AG7, довжина якого більша, ніж чотири автобуси.

За даними NASA, швидкість астероїда становить 59 000 км за годину, або 16,6 км за секунду, повідомляє видання Express.

Якби космічне тіло летіло від Землі до Місяця, то з такою швидкістю він подолав би цей маршрут всього за 6 годин.

Наразі NASA слідкує за переміщеннями астероїда, який рухається через Сонячну систему. У космічному агентстві заявили, що астероїд пролетить над планетою 29 січня на безпечній відстані у 4,2 млн км.

Раніше повідомлялося, що американська компанія SpaceX перенесла випробування дев'ятого прототипу космічного корабля Starship, який розробляється для польотів на Марс.