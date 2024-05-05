Україна планує розпочати новий контрнаступ у 2025 році: Білий дім оприлюднив деталі

Можливість контрнаступу української армії у 2025 році буде залежати від збільшення фінансування Конгресу та схвалення Білого дому

Джейк Салліван наголосив, що Україна планує «просуватися вперед, щоб відвоювати територію, яку росіяни в них відібрали»

Після отримання від Сполучених Штатів військової допомоги на суму 61 мільярд доларів Україна планує піти у новий контрнаступ у 2025 році. З відповідною заявою виступив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час виступу на фестивалі FT Weekend у Вашингтоні, пише Financial Times.

За словами Саллівана, попри те, що американські законодавці схвалили пакет фінансування для допомоги Україні, росіяни найближчим часом будуть демонструвати прогрес. Радник Байдена вважає, що «миттєво перемкнути тумблер неможливо».

Водночас він переконаний, що зброя від США допоможе українським військовим «втримати фронт» і протистояти агресії російської армії протягом 2024 року.

Коментуючи вірогідний сценарій війни у 2025 році, Джейк Салліван наголосив, що Україна планує «просуватися вперед, щоб відвоювати територію, яку росіяни в них відібрали».

Автори матеріалу зазначають, що заява Джейка Саллівана стосовно вірогідності контрнаступу з боку України якомога краще формулює позицію Білого дому стосовно бачення Вашингтоном розвитку війни в Україні у разі повторного переобрання Джо Байдена на президентський термін.

Водночас зазначається, що можливість будь-якого нового контрнаступу української армії у 2025 році буде залежати від збільшення фінансування Конгресу та схвалення Білого дому. Водночас конкурент Байдена, республіканець Дональд Трамп, досить скептично ставиться до підтримки України та заявив, що у разі повернення у Білий дім буде намагатися покласти край війні через переговори.

Раніше генерал пояснив, на скільки ЗСУ вистачить допомоги від США.

Нині триває 802-й день повномасштабної війни в Україні. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень на фронті. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області тв Спірне, Роздолівка, Новий, Кліщіївка, південніше Іванівського на Донеччині. На Авдіївському напрямку відбито 20 атак у районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське Донецької області.