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Рада дозволила мобілізацію ув’язнених, Коломойський отримав нову підозру. Головне за 8 травня

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Рада дозволила мобілізацію ув’язнених, Коломойський отримав нову підозру. Головне за 8 травня
фото: Depositphotos

Мобілізуватися до війська отримали змогу лише засуджені за нетяжкими статтями

Нардепи дозволили мобілізувати увʼязнених до лав ЗСУ, Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства, Рада ухвалила продовження дії воєнного стану та мобілізації. «Главком» склав добірку новин 8 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

Верховна Рада дозволила деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав ЗСУ

Верховна Рада дозволила деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав ЗСУ. Законопроєкт №11079-1 ухвалено у другому читанні 279 голосами. Депутат Олексій Гончаренко зауважив, що, як співавтор цього законопроєкту давно відстоював позицію, що «увʼязнені за нетяжкі статті повинні мати право на захист своєї Батьківщини. Він звернув увагу, що засуджені за тяжкі злочини: умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство, за злочини проти основ національної безпеки, не будуть мобілізовані.

Коломойський отримав підозру в організації замовного вбивства

Олігарху Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства директора однієї з юридичних компаній. За даними слідства, підозрюваний, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.

Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації в Україні

На сьогоднішньому засіданні Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Цей правовий режим діятиме щонайменше ще 90 днів, а саме до 11 серпня 2024 року. Це вже одинадцяте продовження від початку повномасштабної війни.

Україна наздогнала Росію у виробництві дронів-камікадзе

Україна наздогнала країну-агресорку щодо кількості виробництва безпілотників, схожих на Shahed-131 та Shahed-136, а також у виробництві інших ударних безпілотників. Генеральний директор «Укроборонпрому» Герман Сметанін заявив, що підписано низку контрактів з приватними виробниками, переважно це стосується ліцензійного виробництва. Він додав, що для розробки нових видів озброєнь залучено велику кількість приватних підприємств-розробників, науковців. 

Ліна Костенко та Валерій Залужний отримали звання «Почесного громадянина Києва»

Ексголовнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і українська поетеса та письменниця Ліна Костенко отримали звання «Почесного громадянина міста Києва». Відповідне рішення було прийняте на сьогоднішній сесії Київради. «Сьогодні столиця, рішенням Київради, висловила свою шану та повагу і нагородила званням «Почесний громадянин Києва» двох людей, які є справжніми моральними авторитетами для киян і всіх українців, – Ліну Костенко та Валерія Залужного», – написав мер Києва Віталій Кличко.

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Теги: Ігор Коломойський Віталій Кличко Верховна Рада Олексій Гончаренко воєнний стан мобілізація Ліна Костенко Укренерго Валерій Залужний

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