У низці областей України введено графіки аварійних відключень

За вказівкою НЕК «Укренерго» на території низки областей введено графіки аварійних відключень

Причиною відключень став дефіцит потужності через масовані атаки РФ

У деяких областях України ввели графіки аварійних відключень. Зокрема, йдеться про Львівську, Івано-Франківську, Сумську, Вінницьку, Полтавську, Дніпропетровську та у Києві.

За вказівкою НЕК «Укренерго» першими графіки аварійних відключень ввели на Львівщині та Сумщині. Причиною став дефіцит потужності через масовані атаки РФ на енергосистему України.

На Львівщині введено графіки аварійних відключень скріншот

На Сумщині введено графіки аварійних відключень скріншот

Нагадаємо, якщо споживання електроенергії буде рости ще більше, то в Україні можуть бути введені обмеження для побутових споживачів.

До слова, заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук повідомила, що чергові важкі періоди для української енергосистеми настануть із приходом високих температур, а також із майбутнім опалювальним сезоном.

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