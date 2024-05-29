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Український банк почав видавати беззаставні кредити на сонячні станції та електрокари

Дарія Демяник
glavcom.ua
Український банк почав видавати беззаставні кредити на сонячні станції та електрокари
Встановивши СЕС за кредити від Райфу, підприємці зможуть виробляти «зелену» електроенергію для власних бізнес-потреб
фото: depositphotos.com

Банк видав 1,5 млрд грн «зелених» кредитів бізнесу

Райффайзен Банк почав видавати беззаставні «зелені» кредити малому бізнесу для будівництва сонячних електростанцій, придбання електрокарів та зарядних станцій до них. Отримати фінансування до 80% вартості відповідного обладнання та монтажу можуть як ФОПи, так і юрособи.

«Встановивши СЕС за кредити від Райфу, підприємці зможуть виробляти «зелену» електроенергію для власних бізнес-потреб, заряджати нею електрокари своїх підприємств та клієнтів, а залишки продавати в енергоринок, отримуючи додатковий дохід», – зазначила Олена Шпирка, керівниця з питань розвитку сегмента клієнтів бізнес банкінгу Райфу. 

Які умови кредитування?

  • Сума кредиту – до 9 млн грн.
  • Термін кредитування – від 24 місяців.
  • Процентна ставка – 17-19% річних.
  • Без додаткових комісій.

Райффайзен Банк видав 1,5 млрд грн «зелених» кредитів бізнесу, у тому числі для будівництва СЕС, виробництва сонячних панелей, створення біогазових та біометанових заводів, біопаливних котельних, запровадження енергоефективних проєктів тощо.

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Теги: бізнес технології фінансування Україна

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