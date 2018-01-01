США продовжать тиснути на КНДР, але готові до переговорів
- Сьогодні, 08:13
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Тиск буде продовжуватися доки Північная Корея не відмовиться від ядерної зброї
Віце-президент США Майкл Пенс заявив, що США готові провести переговори з КНДР, але тиск продовжиться. Про це повідомляє видання The Washington Post.
«Кампанія з надання максимального тиску продовжиться і буде більш інтенсивною. Але якщо хочете поговорити, ми будемо говорити», - заявив Пенс.
Коли журналісти спитали, які кроки потрібно зробити Кореї, щоб з неї почали знімати санкції, Пенс відповів: «Не знаю. Тому і потрібні переговори». Але він відзначив, що тиск не буде послаблюватися, поки КНДР не почне відмовлятися від ядерної і ракетної програм.
Нагадаємо, раніше Пенс заявив, що США скоро оприлюднять «найсуворіші та найагресивніші санкції в історії» щодо Північної Кореї.