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    США продовжать тиснути на КНДР, але готові до переговорів

    Тиск буде продовжуватися доки Північная Корея не відмовиться від ядерної зброї
    Віце-президент США Майкл Пенс заявив, що США готові провести переговори з КНДР, але тиск продовжиться. Про це повідомляє видання The Washington Post. «Кампанія з надання максимального тиску продовжиться і буде більш інтенсивною. Але якщо хочете поговорити, ми будемо говорити», - заявив Пенс. Коли журналісти спитали, які кроки
    • Сьогодні, 08:13
    • Розсилка

    Тиск буде продовжуватися доки Північная Корея не відмовиться від ядерної зброї

    Віце-президент США Майкл Пенс заявив, що США готові провести переговори з КНДР, але тиск продовжиться. Про це повідомляє видання The Washington Post.

    «Кампанія з надання максимального тиску продовжиться і буде більш інтенсивною. Але якщо хочете поговорити, ми будемо говорити», - заявив Пенс.

    Коли журналісти спитали, які кроки потрібно зробити Кореї, щоб з неї почали знімати санкції, Пенс відповів: «Не знаю. Тому і потрібні переговори». Але він відзначив, що тиск не буде послаблюватися, поки КНДР не почне відмовлятися від ядерної і ракетної програм.

    Нагадаємо, раніше Пенс заявив, що США скоро оприлюднять «найсуворіші та найагресивніші санкції в історії» щодо Північної Кореї.

    США санкції
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