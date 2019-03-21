В ОБСЄ відповіли на недопуск російських спостерігачів на вибори в Україну



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Прес-секретар Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Томас Раймер

В організації розчаровані відмовою ЦВК України російським громадянам, але вважають, що і без них у місії досить людей

Організація з безпеки і співробітництва в Європі розчарована недопуском російських громадян у складі місії ОБСЄ зі спостереження за виборами в Україні. Про це розповів у коментарі УНН прес-секретар Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Томас Раймер.

При цьому в ОБСЄ вважають, що і без росіян у місії досить людей.

«Для центральної виборчої комісії наш офіс отримав від 32 країн-учасниць, 32 країн ОБСЄ, кандидатів на роль короткострокових спостерігачів для участі в нашій місії зі спостереження за виборами. Тепер з них Центральна виборча комісія не акредитувала 24 особи, яких ми представили в списку від Російської Федерації», - сказав Раймер.

За його словами, кандидати з інших 31 країни ОБСЄ були акредитовані в ЦВК.

Напередодні ЦВК відмовила ОБСЄ в реєстрації спостерігачів з РФ. Центральна виборча комісія зареєструвала 660 іноземних спостерігачів на виборах, відмовивши 24 громадянам Росії в реєстрації. Відзначимо, ЦВК зареєструвала 660 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.