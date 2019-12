В ОБСЄ відреагували на результати розслідування вбивства Шеремета

В ОБСЄ сподіваються, що вбивць журналіста зможуть притягнути до відповідальності

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір заявив, що сподівається на те, що вбивць журналіста Павла Шеремета зможуть притягнути до відповідальності.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

«Я стежу за сьогоднішнім розвитком в розслідуванні вбивства Павла Шеремета в Україні, яке сталося 20 липня 2016 року. Я сподіваюся, що незабаром притягнуть до відповідальності вбивць і злочинців», - зазначив Дезір.

I am following today’s developments in the investigation of the murder of Pavlo #Sheremet in #Ukraine on 20 July 2016. I hope it will soon bring the killers and perpetrators to justice. #EndImpunity pic.twitter.com/93vKEqPUIy