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    В ОБСЄ відреагували на результати розслідування вбивства Шеремета

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    12 грудня міністр МВС&nbsp;Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію&nbsp;з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета - В ОБСЄ відреагували на результати розслідування вбивства Шеремета
    12 грудня міністр МВС Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета

    В ОБСЄ сподіваються, що вбивць журналіста зможуть притягнути до відповідальності

    Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір заявив, що сподівається на те, що вбивць журналіста Павла Шеремета зможуть притягнути до відповідальності.

    Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

    «Я стежу за сьогоднішнім розвитком в розслідуванні вбивства Павла Шеремета в Україні, яке сталося 20 липня 2016 року. Я сподіваюся, що незабаром притягнуть до відповідальності вбивць і злочинців», - зазначив Дезір.

    Нагадаємо, сьогодні, 12 грудня, міністр МВС Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. 

    12 грудня стало відомо, що у вбивстві Шеремета поліція підозрює музиканта і волонтерку.

    Заступник голови Національної поліції України, генерал Євгеній Коваль повідомив, що вибухівку під автомобіль журналіста Павла Шеремета заклала лікар-хірург із Охматдита Юлія Кузьменко.

    Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет був убитий в центрі Києва 20 липня 2016 року. 

    Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»:
    ОБСЄ кримінал вбивство Павло Шеремет розслідування журналіст Юлія Кузьменко
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