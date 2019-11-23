В ОБСЄ заявили, що бойовики демонстрували журналістам міст в Станиці Луганській



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Міст в Станиці Луганській Фото: president.gov.ua

Повністю міст запрацює 22 листопада

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала, як керівництво збройних формувань демонструвало журалістам відкриття мосту в Станиці Луганській.

Про це повідомляється в звіті СММ ОБСЄ.

Наголошується, що вранці 20 листопада між південним краєм новозведеної секції моста і блокпостом збройних формувань спостерігачі бачили не менше 7 членів збройних формувань.

«Спостерігачі також бачили керівників збройних формувань з приблизно 15 представниками засобів масової інформації, які стояли на південній стороні вищезгаданої секції моста», - йдеться в повідомленні.

Офіційна церемонія відкриття відбулася 20 листопада за участю президента України Володимира Зеленського та послів Франції та Німеччини. Як зазначив Зеленський, повністю міст запрацює 22 листопада.

«Два дні і повністю буде все відкрито. Так мені сказав голова обласної державної адміністрації. Все готово. Ми думали про людей і дуже швидко побудували пішохідну частину. Щоб відкрити весь міст, потрібно розбирати цю тимчасову - ред.) пішохідну конструкцію. Тобто два-три дні», - сказав Зеленський.

Тимчасовий обхідний міст при цьому руйнувати не планують.

Нагадаємо, на початку листопада з української сторони завершилися підготовчі роботи по відновленню зруйнованого мосту в Станиці Луганської в Луганській області. Повідомлялося, що обхідний перехід буде працювати, поки ремонтуватимуть зруйновану частину основного мосту.

Напередодні Порошенко заявив, що учасники переговорів у Нормандському форматі мають домагатися від Росії обов’язкового виконання безпекового пакету Мінських угод і не довіряти словам Путіна.

«Не вірте Путіну. Метою Путіна не є мир. Бо Путін міг би це зробити п’ять, чотири, три, два роки тому, але він не зацікавлений у мирі», – підкреслив Порошенко.

Як відомо, наступний саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої «нормандської четвірки») запланований на 9 грудня у Парижі.

У процесі підготовки до «нормандської зустрічі» Україна погодила так звану «формулу Штайнмаєра» та відбулося розведення сил і засобів на трьох ділянках лінії розмежування: Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.

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