В Одесі на суді сім ув'язнених порізали вени



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Журналісти припускають, що підсудні могли порізати вени заточками, які їм передали разом з масками

У трьох підсудних закінчився термін попереднього покарання, проте суддя продовжив утримання в СІЗО на два місяці

В Одеси у Малиновському районному суді під час засідання семеро ув'язнених порізали собі вени. Про це повідомляє місцевий сайт 048.ua в п'ятницю, 23 жовтня.

Зазначається, що в суді розглядалося кримінальне провадження щодо бунту в Одеській колонії №51 у травні 2019 року. Підсудним мали обрати запобіжний захід.

«У трьох підсудних закінчився термін попереднього покарання, яке вони відбували в 51-й колонії. Запобіжний захід підозрюваним продовжували вже кілька разів. Сьогодні адвокати просили змінити запобіжний захід на домашній арешт. Суддя знову продовжив утримання в СІЗО на два місяці. Це і стало причиною масової акції членоушкодження», – йдеться в повідомленні.

Журналісти припускають, що підсудні могли порізати вени заточками, які їм передали разом з масками. До суду оперативно приїхали швидкі і забрали всіх сімох постраждалих у медичні заклади.

Судове засідання у справі минулорічного бунту в колонії переноситься вп'яте тому, що на суд не приходять свідки. Наступне засідання відбудеться 3 листопада.

Нагадаємо, 27 травня 2019 року в Одеській колонії стався бунт. Ув'язнені намагалися захопити колонію, в результаті чого сталася пожежа в господарських приміщеннях. Більше ста осіб забарикадувалися всередині. Під час бунту постраждало 15 силовиків.

Пізніше були звільнені троє співробітників Одеської колонії – фігуранти розслідування журналістів – це начальник Володимир Шевченко, його заступник Валентин Слабінський, а також співробітник оперативного відділу Олександр Торзюк.