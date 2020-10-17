В Одесі планують повернути вулиці маршала Жукова і 25-ї Чапаєвської дивізії



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Одеська міська історико-топонімічна комісія підтримала ініціативу мера Одеси

Труханов каже, що для повернення назв «є всі законні підстави»

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що Одеська міська історико-топонімічна комісія підтримала його ініціативу і вирішила повернути старі назви проспекту Небесної Сотні і вулиці Інглезі (проспект маршала Жукова і вулиця 25-ї Чапаєвської дивізії). Про це він написав у Facebook.

«Ми продовжуємо процедуру повернення одеським вулицям попередніх назв. Це ті вулиці, які раніше були перейменовані особистим рішенням ексгубернатора Одеської області Міхеїла Саакашвілі в рамках процесу декомунізації. Сьогодні у нас чергова перемога в цьому питанні», – написав він.

Труханов каже, що для повернення назв «є всі законні підстави», а Георгій Жуков «не підпадає під закон про декомунізацію, оскільки є борцем з фашизмом», який існував в Італії в роки Другої світової війни.

Нагадаємо, що у Києві нові назви можуть отримати низка вулиць і бібліотек.