В Одесі ще одну лікарню перепрофілюють для прийому хворих на Covid-19



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За її словами, рішення щодо перепрофілювання лікарні №5 пов'язане зі стрімким зростанням завантаженості ліжок у медзакладах

У медзакладі буде розгорнуто близько 150 ліжок

Директор Департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Олена Якименко заявила, що в Одесі міську клінічну лікарню №5 найближчим часом перепрофілюють для прийому хворих коронавірусною інфекцією. Про це повідомляє місцеве видання «Вікна-Одеса».

За її словами, рішення щодо перепрофілювання лікарні №5 пов'язане зі стрімким зростанням завантаженості ліжок у медзакладах.

«Наразі у міських лікарнях перебувають 257 пацієнтів, вражених коронавірусом, в тому числі в інфекційній лікарні надаємо допомогу 176 пацієнтам, причому 77 хворих – у важкому стані. Ще 70 хворих – у стаціонарах міськлікарень №1 та №10, 12 дітей – у дитячій міській лікарні №3», – сказала Якименко.

Також вона додала, що у міськлікарні №11 невдовзі відкриють приймально-діагностичне відділення, медперсонал якого матиме у своєму розпорядженні кабінети комп'ютерної томографії, рентген та УЗ-діагностики і палати інтенсивної терапії.

Нагадаємо, в Україні станом на 20 жовтня лабораторно підтверджено 309 107 випадків Covid-19, з них за добу – 5 469.

Крім того, раніше повідомлялось, що уряд України працює над розгортанням ліжок у немедичних закладах у Києві, Одесі та на Донеччині.

Також напередодні мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що у лікарнях міста вже закінчуються місця.