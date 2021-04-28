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    Чотириразовий чемпіон світу з хокею застрелився в Росії

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    Гейзель чотири рази вигравав чемпіонат світу - Чотириразовий чемпіон світу з хокею застрелився в Росії
    Гейзель чотири рази вигравав чемпіонат світу
    Фото/СС

    Найтитулованіший колишній гравець «Кузбасу» Гейзель покінчив життя самогубством

    У російському Кемерово застрелився чотириразовий чемпіон світу, найтитулованіший хокеїст «Кузбасу» екс-воротар Роман Гейзель.

    Причини такого вчинку наразі ще невідомі.

    Практично всю свою професійну кар'єру Гейзель провів в кемеровському клубі (1998-2012), після чого зіграв один сезон у складі новосибірського «Сібсельмашу», повідомляє СС.

    Відзначимо, що в складі «Кузбасу» спортсмен вигравав Кубок Росії (2003, 2007), також на його рахунку десять медалей чемпіонату країни (чотири срібних і шість бронзових).

    У складі збірної Росії Гейзель чотири рази перемагав на чемпіонатах світу (2006-2008, 2011). Крім того, він двічі визнавався кращим голкіпером сезону (2005 і 2011).

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    Теги: чемпіонат світу хокей
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