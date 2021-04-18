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    Застрелився на службі. У Чернівецькій області вкоротив собі віку прикордонник

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    У Держприкордонслужбі припускають, що у загиблого могли бути особисті проблеми - Застрелився на службі. У Чернівецькій області вкоротив собі віку прикордонник
    У Держприкордонслужбі припускають, що у загиблого могли бути особисті проблеми
    Фото: prm.ua

    Трагедія сталась за кілька кілометрів від міжнародного пункту пропуску «Порубне»

    У Чернівецькій області під час несення служби зі штатної зброї застрелився 24-річний прикордонник.

    Трагедія сталась за кілька кілометрів від міжнародного пункту пропуску «Порубне», у селі Тереблече. Факт самогубства підтвердив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, повідомляє 24 канал.

    Звук одиночного пострілу почув наряд в пункті пропуску. Прикордонники знайшли тіло потерпілого та викликали швидку.

    «Ми не виключаємо, що обставинами, які призвели до цієї трагедії, були особисті проблеми в житті військовослужбовця, не пов'язані зі службою. Та остаточні причини встановить слідство», – сказав Демченко.

    У прикордонному загоні зазначають, що військового на службі характеризували позитивно. Що стало причиною такого вчинку – з`ясовує слідство.

    Раніше на Закарпатті застрелився 20-річний прикордонник.

    Також повідомлялося, що у будівлі ЦВК у Києві застрелився співробітник Управління державної охорони.

    Теги: прикордонники трагедія Чернівецька область Андрій Демченко
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