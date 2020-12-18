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    На Виноградарі надзвичайна подія: невідомі замінували автівку (відео)

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    На місці працює вибухотехнічна служба - На Виноградарі надзвичайна подія: невідомі замінували автівку (відео)
    На місці працює вибухотехнічна служба
    Фото з відкритих джерел

    На місці працюють правоохоронці та екстрені служби

    Сьогодні, 18 грудня, на проспекті Гонгадзе в Подільському районі Києва (житловий масив Виноградар) невідомі замінували автомобіль.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    На місце події прибули рятувальники ДСНС, поліція, вибухотехніки, швидка допомога.

    Перекрито кілька виїздів з дворів, люди не можуть виїхати на роботу.

    Поліція Києва підтвердила факт замінування автомобіля, проте подробиць поки не повідомляє.

    Нагадаємо, 12 грудня правоохоронці евакуювали людей зі столичного торгового центру River Mall у зв'язку з отриманням інформації про замінування.

    Теги: Національна поліція України Київ ДСНС автомобіль замінування рятувальники
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