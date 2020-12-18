На Виноградарі надзвичайна подія: невідомі замінували автівку (відео)
На місці працюють правоохоронці та екстрені служби
Сьогодні, 18 грудня, на проспекті Гонгадзе в Подільському районі Києва (житловий масив Виноградар) невідомі замінували автомобіль.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
На місце події прибули рятувальники ДСНС, поліція, вибухотехніки, швидка допомога.
Перекрито кілька виїздів з дворів, люди не можуть виїхати на роботу.
Поліція Києва підтвердила факт замінування автомобіля, проте подробиць поки не повідомляє.
Нагадаємо, 12 грудня правоохоронці евакуювали людей зі столичного торгового центру River Mall у зв'язку з отриманням інформації про замінування.