В Офісі президента кажуть, що звільнили Загребельську за поданням голови АМКУ. Він це заперечує



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Ексуповноважена Антимонопольного комітету Агія Зегребельська

Агія Загребельська опублікувала у Facebook офіційні відповіді двох сторін

В Офісі президента повідомили, що причиною звільнення Агії Загребельської з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету стало подання від голови АМКУ Юрія Терентьєва. При цьому сам Терентьєв повідомив, що не вносив такого подання.

Загребельська опублікувала у своєму Facebook офіційні відповіді двох сторін.

«Читаю дві відповіді: 1. Офісу президента, про те, що мене звільнили на підставі подання голови АМКУ. 2. І голови АМКУ, про те, що ніякого подання він не вносив. Увага, питання: кому з них двох ви довіряєте, та хто вважаєте, що збрехав?» — написала вона.

Нагадаємо, 5 липня президент Зеленський підписав указ про звільнення з АМКУ Агії Загребельської, Андрія Вовка та Валерія Полюховича.

Екс-держуповноважена Загребельська вирішила оскаржити наказ про її звільнення та подала до суду на президента. Верховний Суд витребує в Антимонопольному комітеті документи у справі про звільнення колишньої державної уповноваженої Агії Загребельської. Вона вважає, що глава держави звільнив її не за процедурою.

Підстави для звільнення держуповноважених АМКУ регулюються ч. 2 ст. 18 закону «Про Антимонопольний комітет України». Це стан здоров'я, власне бажання, грубе порушення службових обов'язків або вчинення злочину. Жодної з цих підстав щодо Загребельської не було, стверджує сама ексдержуповноважена.

Крім того, за словами Загребельської, до звільнення вона не отримувала жодних повідомлень з боку Адміністрації президента щодо її роботи в АМКУ.

8 липня був підписаний також указ про звільнення заступниці голови АМКУ Марії Ніжнік.