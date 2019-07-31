Зеленський призначив двох нових держуповноважених АМКУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Укази про призначення Ольги Нечитайло та Наталії Буроменської оприлюднені 31 липня

Президент Володимир Зеленський своїми указами призначив Ольгу Нечитайло та Наталію Буроменську державними уповноваженими Антимонопольного комітету. Відповідні укази №566/2019 і №567/2019 від 31 липня оприлюднені в середу на сайті глави держави.

Як пише «Європейська правда», Буроменська - адвокат, дружина аудитора НАБУ Михайла Буроменського. На позачергових парламентських виборах була кандидатом у народні депутати від партії «Голос» (№85 у списку).

Нечитайло займалася енергетикою в Офісі ефективного регулювання BRDO, звідки в Офіс президента прийшов працювати Олексій Гончарук (заступник керівника Офісу президента).

Нагадаємо, 5 липня президент Зеленський підписав указ про звільнення з АМКУ Агії Загребельської, Андрія Вовка та Валерія Полюховича.

Екс-держуповноважена Загребельська вирішила оскаржити наказ про її звільнення та подала до суду на президента. Верховний Суд витребує в Антимонопольному комітеті документи у справі про звільнення колишньої державної уповноваженої Агії Загребельської. Вона вважає, що глава держави звільнив її не за процедурою.

8 липня був підписаний також указ про звільнення заступниці голови АМКУ Марії Ніжнік.