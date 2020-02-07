В Офісі президента розповіли, про що розмовляли Зеленський та прем'єр Італії



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Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте Фото: president.gov.ua

Окрему увагу під час зустрічі сторони приділили питанням торговельно-економічного, інвестиційного співробітництва та розвитку контактів між українськими й італійськими бізнес-колами

Під час візиту до Італійської Республіки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте. Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

Зеленський відзначив зацікавленість України в поглибленні відносин з урядом Італії та розвитку співпраці в усіх сферах взаємного інтересу.

Окрему увагу під час зустрічі приділили питанням торговельно-економічного, інвестиційного співробітництва та розвитку контактів між українськими й італійськими бізнес-колами.

«Італія — в трійці найбільших економічних партнерів України в ЄС та один з основних торговельних партнерів у світі. Обсяги торгівлі торік сягнули понад 4 мільярди доларів США. Впевнений, що ми можемо покращувати цей результат і таким чином зміцнювати нашу дружбу», — заявив Зеленський.

Президент наголосив на великому потенціалі для виведення взаємодії між Україною та Італією на якісно новий рівень.

«Позитивні зміни, які відбуваються у нашій країні, створюють додаткові можливості для нарощування співпраці між Україною та Італією», — зазначив Зеленський.

Зокрема, Володимир Зеленський висловив інтерес до активного залучення італійських інвесторів до масштабної приватизації в Україні, а також участі італійських компаній у реалізації інфраструктурних проектів і розвитку української енергетики.

«Наш уряд працює на спрощення економічних та бізнес-процесів. На цей рік у нас великі плани щодо будівництва доріг, мостів, розвитку портів та аеропортів. Ми будемо раді бачити італійських інвесторів в Україні і зробимо все заради безпеки їхній інвестицій. Давайте разом будувати в Україні та створювати робочі місця», — сказав президент.

Глава держави подякував Джузеппе Конте за незмінну підтримку Італією суверенітету й територіальної цілісності України. Зі свого боку прем’єр-міністр Італійської Республіки наголосив на повній підтримці реформ в Україні.

Сторони порушили питання зміцнення культурних зв’язків і розвитку науково-технічної співпраці, особливо в космічній сфері.

Також під час перемовин погодили графік контактів на найвищому рівні на 2020 рік та обговорили підготовку візиту прем’єр-міністра Італії Джузеппе Конте в Україну.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Італійської Республіки.

Глава держави проведе зустріч з президентом Італії Серджіо Маттареллою.

Крім того, програмою візиту передбачена аудієнція глави держави з Його Святістю Папою Франциском.

Відбудеться також зустріч президента з державним секретарем Святого Престолу П’єтро Пароліном за участі секретаря з міждержавних відносин Святого Престолу Пола Річарда Галлахера.

Нагадаємо, у січні глава Української греко-католицької церкви Святослав в інтерв’ю «Главкому» висловив сподівання, що президент Зеленський запросить Папу до України і що з боку українського суспільства (незалежно від конфесій) буде позитивне ставлення і усвідомлення важливості такого жесту для скріплення української державності

Також глава УГКЦ Святослав назвав три умови для приїзду Папи Римського в Україну.