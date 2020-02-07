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    Зеленського в Італії зустрів голова Ради міністрів Конте (відео)

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    Зеленського в Італії зустрів голова Ради міністрів Конте (відео)
    Фото: facebook.com/president.gov.ua

    Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Італійської Республіки

    Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Італійської Республіки.

    Наразі проходить Офіційна церемонія зустрічі президента України Володимира Зеленського з головою Ради Міністрів Італійської Республіки Джузеппе Конте. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента у Facebook.

    Глава держави проведе зустрічі з президентом Італії Серджіо Маттареллою та прем’єр-міністром Джузеппе Конте.

    Як повідомлялось, програмою візиту передбачена аудієнція глави держави з Його Святістю Папою Франциском.

    Відбудеться також зустріч президента з державним секретарем Святого Престолу П’єтро Пароліном за участі секретаря з міждержавних відносин Святого Престолу Пола Річарда Галлахера.

    Нагадаємо, у січні глава Української греко-католицької церкви Святослав в інтерв’ю «Главкому» висловив сподівання, що президент Зеленський запросить Папу до України і що з боку українського суспільства (незалежно від конфесій) буде позитивне ставлення і усвідомлення важливості такого жесту для скріплення української державності

    Також глава УГКЦ Святослав назвав три умови для приїзду Папи Римського в Україну.

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