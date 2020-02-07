Зеленського в Італії зустрів голова Ради міністрів Конте (відео)



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Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Італійської Республіки

Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Італійської Республіки.

Наразі проходить Офіційна церемонія зустрічі президента України Володимира Зеленського з головою Ради Міністрів Італійської Республіки Джузеппе Конте. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента у Facebook.

Глава держави проведе зустрічі з президентом Італії Серджіо Маттареллою та прем’єр-міністром Джузеппе Конте.

Як повідомлялось, програмою візиту передбачена аудієнція глави держави з Його Святістю Папою Франциском.

Відбудеться також зустріч президента з державним секретарем Святого Престолу П’єтро Пароліном за участі секретаря з міждержавних відносин Святого Престолу Пола Річарда Галлахера.

Нагадаємо, у січні глава Української греко-католицької церкви Святослав в інтерв’ю «Главкому» висловив сподівання, що президент Зеленський запросить Папу до України і що з боку українського суспільства (незалежно від конфесій) буде позитивне ставлення і усвідомлення важливості такого жесту для скріплення української державності

Також глава УГКЦ Святослав назвав три умови для приїзду Папи Римського в Україну.