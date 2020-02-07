Зеленського в Італії зустрів голова Ради міністрів Конте (відео)
Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Італійської Республіки
Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Італійської Республіки.
Наразі проходить Офіційна церемонія зустрічі президента України Володимира Зеленського з головою Ради Міністрів Італійської Республіки Джузеппе Конте. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента у Facebook.
Глава держави проведе зустрічі з президентом Італії Серджіо Маттареллою та прем’єр-міністром Джузеппе Конте.
Як повідомлялось, програмою візиту передбачена аудієнція глави держави з Його Святістю Папою Франциском.
Відбудеться також зустріч президента з державним секретарем Святого Престолу П’єтро Пароліном за участі секретаря з міждержавних відносин Святого Престолу Пола Річарда Галлахера.
Нагадаємо, у січні глава Української греко-католицької церкви Святослав в інтерв’ю «Главкому» висловив сподівання, що президент Зеленський запросить Папу до України і що з боку українського суспільства (незалежно від конфесій) буде позитивне ставлення і усвідомлення важливості такого жесту для скріплення української державності
Також глава УГКЦ Святослав назвав три умови для приїзду Папи Римського в Україну.