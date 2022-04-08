В окупованому Енергодарі катастрофічно не вистачає ліків, а ціни на продукти «підскочили до небес»

Окупаційна влада намагається налагодити поставки продуктів із окупованого РФ Криму

У місті Енергодар Запорізької області, яке знаходиться під окупацією російських військових, катастрофічно не вистачає ліків. Про це у коментарі «Главкому» повідомила керуюча справами виконавчого комітету Енергодарської міської ради Яна Дабіжа.

«Ситуація складна. Наразі у місті не стріляють, востаннє це було 2 квітня, коли окупанти відкрили вогонь по мирних мітингувальниках. Що стосується гуманітарного напрямку, то катастрофічно не вистачає ліків. Продукти харчування є у магазинах, але ціни високі та відпускають за готівку. Наприклад, кілограм цукру коштує 100 грн. Гречаної крупи взагалі не має у продажу», – розповіла вона.

Яна Дабіжа заявила, що самозваний «голова адміністрації міста», депутат від ОПЗЖ Андрій Шевчик намагається налагодити поставки продуктів із окупованого РФ Криму. Також не виключення, що окупаційна влада введе російський рубль для розрахунків у Енергодарі.

Як відомо, в Україні триває 44-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Раніше у захопленому російськими військами Енергодарі Запорізької області окупанти почали затверджувати нову фейкову «владу» колаборантів, і вже «звільнили» чинного мера міста Дмитра Орлова, а також всіх керівників і членів виконавчих органів міської влади.

Нагадаємо, Запорізька АЕС та місто Енергодар перебувають під контролем російських військових формувань.

Під час штурму ЗАЕС було обстріляно з артилерійських систем будівлі навчально-тренувального центру, в результаті чого частина приміщень центру згоріла, в частині приміщень є пошкодження, а також снаряди, що не розірвалися.

Російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує із Запорізькою атомною електростанцією.