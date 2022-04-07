Енергодар: окупанти «звільнили» мера тоа почали створювати фейкові органи влади

На встановлення «влади» поплічниками окупантів належним чином відреагує українське правосуддя

У захопленому російськими військами Енергодарі Запорізької області окупанти почали затверджувати нову фейкову «владу» колаборантів, і вже «звільнили» чинного мера міста Дмитра Орлова, А також всіх керівників і членів виконавчих органів міської влади. Про це ідеться у заяві «Енергоатома» у Telegram.

Так, спочатку 34 члени «громадської ради самоорганізації Енергодара «обрали головою адміністрації міста» Андрія Шевчика, який підтримує російську окупацію, після чого той своїм «наказом» одноосібно «звільнив» законно обраного мера Енергодара Орлова і «розпустив» усе легітимне керівництво міста.

В «Енергоатомі» звернули увагу, що на таке встановлення «влади» поплічниками окупантів належним чином відреагує українське правосуддя.

«Жодної юридичної сили та правового сенсу ці «рішення», звісно, не мають. На них взагалі не варто й увагу звертати, а тим паче – сприймати серйозно та визнавати. Єдиний корисний сенс від «діянь» Шевчика – формалізація колаборантів та документування їхніх злочинів», – ідеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що в окупованому російськими військами місті Енергодар Запорізької області агресори намагаються формувати власні органи влади. Зокрема депутат міськради від ОПЗЖ Андрій Шевчик оголосив про створення так званої «громадської ради самоорганізації міста».