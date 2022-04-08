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    Події в Україні

    Росія готує дискредитаційну кампанію проти ЗСУ на Донбасі

    Росія готує дискредитаційну кампанію проти ЗСУ на Донбасі
    фото з відкритих джерел

    Після засідання Ради безпеки ООН російські медіа почали зміщувати акценти в інформаційному полі

    Російська Федерація готується до чергової фази інформаційної війни, що включатиме звинувачення українських військових у злочинах в Маріуполі та на Донбасі. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України.

    «За наявною інформацією, Росія готується до чергового її етапу, що стосуватиметься «злочинів ЗСУ в Маріуполі та на Донбасі». Росію намагаються виключити зі світового порядку денного, на тлі цього Кремль ще агресивніше намагатиметься дискредитувати Україну на міжнародній арені», – йдеться у повідомленні ЦПД.

    Попри те, що активна фаза дезінформаційної кампанії РФ на тему звинувачення українських військових у злочинах на Київщині, ймовірно, завершилась, в організації зазначають, що ворог не визнав поразку в інформаційній війні.

    Водночас після засідання Ради безпеки ООН російські медіа почали зміщувати акценти в інформаційному полі.

    «Основна теза про події в Бучі, яку просуває Кремль зараз, – «ніхто не дізнається правди», – додають у Центрі протидії дезінформації.

    Як відомо, звільнені від окупантів міста Буча та Гостомель перетворилися на картинку із постапокаліптичного фільму жахів.

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    Теги: росія окупанти РНБО війна Україна окупація дезінформація #stoprussia
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    Росія готує дискредитаційну кампанію проти ЗСУ на Донбасі