Росія готує дискредитаційну кампанію проти ЗСУ на Донбасі

Після засідання Ради безпеки ООН російські медіа почали зміщувати акценти в інформаційному полі

Російська Федерація готується до чергової фази інформаційної війни, що включатиме звинувачення українських військових у злочинах в Маріуполі та на Донбасі. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України.

«За наявною інформацією, Росія готується до чергового її етапу, що стосуватиметься «злочинів ЗСУ в Маріуполі та на Донбасі». Росію намагаються виключити зі світового порядку денного, на тлі цього Кремль ще агресивніше намагатиметься дискредитувати Україну на міжнародній арені», – йдеться у повідомленні ЦПД.

Попри те, що активна фаза дезінформаційної кампанії РФ на тему звинувачення українських військових у злочинах на Київщині, ймовірно, завершилась, в організації зазначають, що ворог не визнав поразку в інформаційній війні.

Водночас після засідання Ради безпеки ООН російські медіа почали зміщувати акценти в інформаційному полі.

«Основна теза про події в Бучі, яку просуває Кремль зараз, – «ніхто не дізнається правди», – додають у Центрі протидії дезінформації.

Як відомо, звільнені від окупантів міста Буча та Гостомель перетворилися на картинку із постапокаліптичного фільму жахів.

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