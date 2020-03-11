В окупованому Криму перекинувся мікроавтобус на українських номерах: дев'ятеро постраждалих



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Фото: twitter/socportal.info

Постраждали водій і пасажир легкового автомобіля, а також дитина трьох років, яка їхала разом із ними. Крім того, травми отримали водій та п'ятеро пасажирів Mersedes Sprinter

Увечері у вівторок, 10 березня, в окупованому Криму на автодорозі Джанкой - Сімферополь зіткнулися мікроавтобус Mersedes Sprinter на українських номерах і автомобіль Daewoo Lanos. Постраждали дев'ятеро людей.

Про це повідомляє ТАСС .

У салоні Mersedes Sprinter знаходилися дев'ятеро людей. Машина їхала по головній дорозі з Сімферополя в напрямку Джанкоя. На виїзді з другорядної дороги на головну автомобіль Daewoo порушив ПДР і врізався в мікроавтобус. У результаті Sprinter перекинувся.

Дев'ятеро людей були госпіталізовані з місця ДТП, один з них знаходиться в реанімації.

За попередніми даними, у результаті ДТП постраждали водій і пасажир легкового автомобіля, а також дитина трьох років, яка їхала разом із ними. Крім того, травми отримали водій та п'ятеро пасажирів Mersedes Sprinter.

Повідомляється, що автобус був з українськими номерами, а його водій - громадянин України.