Тікав від поліцейських: у Полтаві п'яний водій влетів у бетонний відбійник



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Внаслідок ДТП водій та пасажир Volkswagen Passat доставлені до медичного закладу Фото: Нацполіція

Винуватця ДТП перевірили на наявність алкоголю та виявили 1,05 проміле при 0,2 допустимих

У Полтаві водій автомобіля Volkswagen Passat намагався втекти від поліцейських, але не впорався з керуванням і влетів у бетонний відбійник. Внаслідок ДТП постраждав сам водій і його пасажир.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції у Полтавській області.

Зазначається, що 8 березня до чергової частини Полтавського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що по вул. Шевченка припаркований автомобіль марки Volkswagen Passat, водій якого, ймовірно, перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

Відтак наряд патрульних прибув за адресою та перевірив водія на наявність алкоголю — виявили 1,05 проміле при 0,2 допустимих. Після цього водій сів за кермо та почав тікати й врізався у бетонний відбійник.

«Внаслідок ДТП водій (1995 року народження) та пасажир транспортного засобу (1989 року народження) доставлені до лікарняного закладу для надання медичної допомоги», — уточнили в поліції.

Справу відкрили за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває досудове розслідування.

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