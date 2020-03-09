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    Події в Україні

    Тікав від поліцейських: у Полтаві п'яний водій влетів у бетонний відбійник

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    Внаслідок ДТП водій та пасажир&nbsp;Volkswagen Passat&nbsp;доставлені до медичного закладу - Тікав від поліцейських: у Полтаві п'яний водій влетів у бетонний відбійник
    Внаслідок ДТП водій та пасажир Volkswagen Passat доставлені до медичного закладу
    Фото: Нацполіція

    Винуватця ДТП перевірили на наявність алкоголю та виявили 1,05 проміле при 0,2 допустимих

    У Полтаві водій автомобіля Volkswagen Passat намагався втекти від поліцейських, але не впорався з керуванням і влетів у бетонний відбійник. Внаслідок ДТП постраждав сам водій і його пасажир.

    Про це повідомляє пресслужба обласної поліції у Полтавській області.

    Зазначається, що 8 березня до чергової частини Полтавського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що по вул. Шевченка припаркований автомобіль марки Volkswagen Passat, водій якого, ймовірно, перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

    Відтак наряд патрульних прибув за адресою та перевірив водія на наявність алкоголю — виявили 1,05 проміле при 0,2 допустимих. Після цього водій сів за кермо та почав тікати й врізався у бетонний відбійник.

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    «Внаслідок ДТП водій (1995 року народження) та пасажир транспортного засобу (1989 року народження) доставлені до лікарняного закладу для надання медичної допомоги», — уточнили в поліції.

    Справу відкрили за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває досудове розслідування.

    Нагадаємо, на автодорозі «Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам'янка» не розминулися автомобілі ЗАЗ-110307 та Volkswagen Vento — постраждали четверо дорослих та дитина.

    До слова, у Києві на Троєщині сталася ДТП за участі патрульної поліції.

    Як повідомлялося, на Вінниччині сталася потрійна смертельна ДТП.

    Національна поліція України Полтава ДТП водій автомобіль алкогольне сп'яніння розслідування
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