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    Події в Україні

    Смертельна ДТП на Миколаївщині: Volvo вилетів у бліндаж (фото)

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    Автомобіль вилетів з дороги і&nbsp;<span lang="UK">перекинувся у бліндаж</span> - Смертельна ДТП на Миколаївщині: Volvo вилетів у бліндаж (фото)
    Автомобіль вилетів з дороги і перекинувся у бліндаж
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські встановлюють обставини ДТП, у якій загинула дівчина

    8 березня близько 21:00 на автодорозі Н-11 «Дніпро-Миколаїв» неподалік с. Мішково-Погорілове Миколаївської області водій автомобіля Volvo не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та перекинувся у бліндаж.

    Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 20-річна дівчина-пасажирка загинула на місці події ще двох потерпілих із тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу.

    Про це повідомляєпресслужба поліції Миколаївської області.

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    Смертельна ДТП на Миколаївщині: Volvo вилетів у бліндаж (фото)
    Смертельна ДТП на Миколаївщині: Volvo вилетів у бліндаж (фото)
    Смертельна ДТП на Миколаївщині: Volvo вилетів у бліндаж (фото)

    За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

    Встановлюються усі обставини та причини автоаварії.

    На місці працюють слідчо-оперативна група та експерти.

    Національна поліція України ДТП Миколаївщина смерть водій автомобіль
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