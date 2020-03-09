Смертельна ДТП на Миколаївщині: Volvo вилетів у бліндаж (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автомобіль вилетів з дороги і перекинувся у бліндаж Фото: Нацполіція

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, у якій загинула дівчина

8 березня близько 21:00 на автодорозі Н-11 «Дніпро-Миколаїв» неподалік с. Мішково-Погорілове Миколаївської області водій автомобіля Volvo не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та перекинувся у бліндаж.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 20-річна дівчина-пасажирка загинула на місці події ще двох потерпілих із тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу.

Про це повідомляєпресслужба поліції Миколаївської області.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Встановлюються усі обставини та причини автоаварії.

На місці працюють слідчо-оперативна група та експерти.