Кулеба зустрінеться із Лавровим: де і коли відбудуться перемовини

Зустріч очільників МЗС відбудеться в турецькій Анталії

У четвер, 10 березня, в Анталії, Туреччина, відбудеться тристороння зустріч очільників МЗС Туреччини, України та Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу 7 березня, пише Anadolu.

За його словами, зустріч відбудеться у межах Дипломатичного форуму в Анталії, згоду на участь у якому дали і Сергій Лавров та Дмитро Кулеба. Він зауважив, що Туреччина доклала чимало зусиль, щоб організувати таку зустріч. Чавушоглу висловив надію на внесок майбутньої зустрічі у мир та стабільність в Україні.

«Лавров та Кулеба прибудуть до Анталії. Зустріч відбудеться з моєю участю. Ми доклали великих зусиль для її організації», – сказав турецький міністр.

Він наголосив, що абсолютний пріоритет під час перегорів буде домовленість про припинення військових дій в Україні, на яку напала Росія і продовжує атакувати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина може також виступити посередником у переговорах між президентами України та Росії.

Раніше стало відомо, що наслідний принц Саудівської Аравії може стати посередником у розмові Зеленського з Путіним.

Також Угорщина готова стати посередником переговорів України та Росії.

Крім того, Ватикан запропонував посередництво між Росією та Україною.

Тим часом Україна просить прем’єра Ізраїлю про посередництво у переговорах із РФ.