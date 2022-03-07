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    Кулеба зустрінеться із Лавровим: де і коли відбудуться перемовини

    Міністри можуть обговорити припинення Росією військових дій на території України - Кулеба зустрінеться із Лавровим: де і коли відбудуться перемовини
    Міністри можуть обговорити припинення Росією військових дій на території України
    фото з відкритих джерел

    Зустріч очільників МЗС відбудеться в турецькій Анталії

    У четвер, 10 березня, в Анталії, Туреччина, відбудеться тристороння зустріч очільників МЗС Туреччини, України та Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу 7 березня, пише Anadolu.

    За його словами, зустріч відбудеться у межах Дипломатичного форуму в Анталії, згоду на участь у якому дали і Сергій Лавров та Дмитро Кулеба. Він зауважив, що Туреччина доклала чимало зусиль, щоб організувати таку зустріч. Чавушоглу висловив надію на внесок майбутньої зустрічі у мир та стабільність в Україні.

    «Лавров та Кулеба прибудуть до Анталії. Зустріч відбудеться з моєю участю. Ми доклали великих зусиль для її організації», – сказав турецький міністр.

    Він наголосив, що абсолютний пріоритет під час перегорів буде домовленість про припинення військових дій в Україні, на яку напала Росія і продовжує атакувати.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина може також виступити посередником у переговорах між президентами України та Росії.

    Раніше стало відомо, що наслідний принц Саудівської Аравії може стати посередником у розмові Зеленського з Путіним.

    Також Угорщина готова стати посередником переговорів України та Росії.

    Крім того, Ватикан запропонував посередництво між Росією та Україною.

    Тим часом Україна просить прем’єра Ізраїлю про посередництво у переговорах із РФ.

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    Теги: Туреччина МЗС Росія міністр війна Сергій Лавров Україна Дмитро Кулеба
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    Кулеба зустрінеться із Лавровим: де і коли відбудуться перемовини