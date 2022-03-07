У бою з окупантами на Київщині загинув екснардеп Олександр Марченко

Зіткнення сталося у Пущі Водиці

На Київщині в бою з окупантами загинув ветеран московсько-української війни, офіцер Олександр Марченко. Він також був народним депутатом України VIII скликання від ВО «Свобода». Про це на своїй сторінці у Facebook написала Ірина Геращенко.

«Наш колега, депутат ВР попереднього скликання Олександр Марченко, загинув в бою з окупантами в Пущі Водиці. Пан Олександр пройшов Майдан, АТО, завжди допомогав Армії, зокрема, 72 бригаді. В мене залишилися найтепліші згадки про його інтелігентність, мудрість, патріотизм. Плачу. Найщиріші співчуття родин і друзям. Вічная пам’ять пану Олександру. Помстимося вбивцям!» – говориться у пості.

Олександр Марченко – український підприємець та політичний діяч, народний депутат України. Генеральний директор ТДВ «Білоцерківський кар'єр». Член політичної партії ВО «Свобода». Жив у місті Біла Церква, Київська область.

Голова підкомітету з питань будівництва та архітектури Комітету Верховної Ради України з будівництва, містобудування та житлово-комунального господарства. Є учасником комбатантського об'єднання «Легіон Свободи».

У 2014 році був бійцем 72-ї бригади. 10 серпня 2014 року в результаті обстрілу українських позицій системою «Смерч» було поранено під Красним Лучем.

У травні 2015 року журналіст телеканалу «Інтер» Роман Бочкала випадково натрапив на Олександра Марченка у зоні АТО. Депутат працював на екскаваторі, облаштовуючи на передовий укріпрайон.

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