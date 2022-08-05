У Севастополь прибув підбитий корабель РФ (фото) 

У складі Чорноморського флоту є чотири патрульні кораблі проєкту 22160

Військове судно має обпалений борт

Сьогодні вранці до Севастопольської бухти зайшов патрульний корабель проєкту 22160 типу «Василь Биков» Чорноморського флоту Росії. Про це повідомляють кореспонденти «Крим.Реалії».

Правий борт корабля у районі корми обгорів. На кормі розміщено армійську пускову установку зеленого кольору. О 09.30 корабель за допомогою буксирів пришвартувався біля Курячої пристані.

У складі Чорноморського флоту є чотири патрульні кораблі проєкту 22160: «Василь Биков» (бортовий номер 368), «Дмитро Рогачов» (375), «Павло Державін» (363) та «Сергій Котов» (383). З початку повномасштабного військового вторгнення армії Росії до України бортові номери всіх кораблів зафарбовані для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць.

2 фото На весь екран



У четвер, 4 серпня, військово-морський експерт HI Sutton із проєкту OSINT повідомив у Twitter, оприлюднивши відповідні фото, що російський військовий корабель поблизу окупованого Севастополя раптом почав випускати димову завісу, після чого був оповитий клубами чорного диму. Експерт припустив, що маскування російського корабля за допомогою димових приманок не допомогло йому врятуватися від попадання української ракети і саме тому його огорнули клуби чорного диму. Однак остаточної ясності щодо цього немає. За даними експерта, на фото знято патрульний корабель проєкту 22160 типу «Василь Биков».

***BREAKING***



Videos of another important naval action(s) off Crimea today.



Possibly #Ukraine hit a #Russian ship in north of Crimea (dark smoke).



Then Russian patrol ship near Sevastopol in second images, unclear what is going on



Awaiting further clarity pic.twitter.com/rfzW5hbzZO — H I Sutton (@CovertShores) August 4, 2022

Відео оповитого димом корабля поблизу окупованого Криму публікував також проросійський блогер Анатолій Шарій.

ЗСУ інформацію поки не коментували.

Як відомо, на початку березня найновіший (2018 року побудови) патрульний ракетний корабель проєкту 22160 «Василь Биков», гордість рашистського флоту, був вражений українськими москітними катерами типу «Гюрза» та «Айленд» у зону прострілу берегової реактивної.