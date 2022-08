У Севастополь прибув підбитий корабель РФ (фото) 

Сьогодні вранці до Севастопольської бухти зайшов патрульний корабель проєкту 22160 типу «Василь Биков» Чорноморського флоту Росії. Про це повідомляють кореспонденти «Крим.Реалії».

Правий борт корабля у районі корми обгорів. На кормі розміщено армійську пускову установку зеленого кольору. О 09.30 корабель за допомогою буксирів пришвартувався біля Курячої пристані.

У четвер, 4 серпня, військово-морський експерт HI Sutton із проєкту OSINT повідомив у Twitter, оприлюднивши відповідні фото, що російський військовий корабель поблизу окупованого Севастополя раптом почав випускати димову завісу, після чого був оповитий клубами чорного диму. Експерт припустив, що маскування російського корабля за допомогою димових приманок не допомогло йому врятуватися від попадання української ракети і саме тому його огорнули клуби чорного диму. Однак остаточної ясності щодо цього немає. За даними експерта, на фото знято патрульний корабель проєкту 22160 типу «Василь Биков».

***BREAKING***



Videos of another important naval action(s) off Crimea today.



Possibly #Ukraine hit a #Russian ship in north of Crimea (dark smoke).



Then Russian patrol ship near Sevastopol in second images, unclear what is going on



Awaiting further clarity pic.twitter.com/rfzW5hbzZO