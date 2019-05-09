За останні два місяці бойовики вбили майже 20 українських військових, - дипломат



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Як повыдомив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук, за останні два місяці було вбито 19 і поранено 92 військових ЗСУ

За останні два місяці бойовики вбили 19 українських військових, поранили - близько сотні. Про це Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук повідомив у Twitter.

«За останні два місяці було вбито 19 і поранено 92 українських військових», - написав Прокопчук.

Він додав, що зірвавши переговори в рамках ТКГ щодо нового т.зв. «пасхального перемир’я», Росія продовжила порушувати режим припинення вогню на Донбасі, включно із забороненої Мінськими угодами зброї.

Нагадаємо, 8 травня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. За минулу добу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, четверо отримали поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 08 травня одного окупанта було знищено, ще п'ять – поранено. Також наші підрозділи знищили вантажівку противника.