У Литві скаржаться на російських дипломатів, які всіляко підігрівають «победобєсіє»



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Росіяни у Литві навіть у випадках з пам’ятниками загиблим у Другій світовій війні намагаються знайти для себе користь

«Працівники російського посольства підкуповують місцеві населення і владу, аби роздути інформацію про радянські пам'ятники…»

Генеральний директор Центру дослідження геноциду та резистенції (спротиву) жителів Литви Тереза Біруте Бураускайте розповіла в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому», що у них в країні російські дипломати всіляко підігрівають «побєдобєсіє».

За словами дослідниці, працівники російського посольства підкуповують місцеве населення і владу, аби роздути інформацію про знищення радянських пам'ятників.

«Тепер наш уряд запровадив правила, що дозволяють ремонтувати радянські пам’ятники і особливо поховання. При цьому поруч будуємо інформаційні дошки, де вказано все: який полк був, які бої відбувалися. Усі воїни захищаються Гаазькою конвенцією. Солдат загинув, він виконував свій обов’язок, але не треба фальсифікацій і розповсюдження радянської символіки», - пояснила Бураускайте.

Дослідниця говорить, що росіяни навіть у випадках з пам’ятниками намагаються знайти для себе користь.

«За правилами, що почали діяти півроку тому, родичі загиблих чиї прізвища є на кладовищах, можуть відвідувати могили за полегшеним візовим режимом, тому росіяни під час ремонту пам’ятників збільшують цифри загиблих, дописують ще більше прізвищ», - розповідає Бураускайте.

За її словами, у суспільстві довкола цього точилася дискусія. «Деякі виступали з тим, що мовляв, Литва – демократична країна і тут можна робити все, що заманеться. Проте, як сказав, один філософ, якщо річка немає берегів, то це не річка, а болото», - зауважує Бураускайте.