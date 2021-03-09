В окупованому Криму загинув альпініст

Лідер групи альпіністів зірвався з висоти близько 80 метрів

В окупованому Криму зірвався із 80-метрової скелі і розбився на смерть альпініст. Інцидент стався на південному березі півострова в районі Фороса на гірському масиві Малий Кільсе-Бурун. Про це повідомляє російське МНС окупованого Криму.

«Група альпіністів проходила маршрут першої категорії складності. Їхній лідер зірвався зі зв'язки з висоти близько 80 метрів», - йдеться в повідомленні.

Учасники групи зателефонували до рятувальників і попросили допомоги. До місця події прибули співробітники Ялтинського аварійно-рятувального загону Крим-спас.

«Фахівці Крим-спасу виявили тіло загиблого біля підніжжя гори. Рятувальники, використовуючи альпіністське спорядження, витягли його з важкодоступного місця, після чого передали співробітникам поліції. Інших чотирьох альпіністів евакуювали з прямовисної скелі і доставили в безпечне місце. Медичної допомоги вони не потребували», - додали у «пресслужбі МНС».

Раніше Главком повідомляв, що кримчани зірвали флешмоб Аксьонова до сьомої річниці окупації. Аксьонов в лютому запустив в соцмережах акцію на підтримку глави Кремля Володимира Путіна і подій 2014 року. Люди не підтримали ідею окупантів.

За весь час існування хештега #ПутінКримРоссіяНавсегда ( з 2014 року) з'явилося менше 800 публікацій. За десять днів до закінчення річниці «кримської весни» з'явилося 400 публікацій.

Причому, офіційно населення Криму становить понад 2,34 мільйона чоловік, не рахуючи приїжджих, порахував російський пропагандист.



