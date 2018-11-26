Новинський вважає, що воєнний стан прикриє диктатуру



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Як заявив Новинський, фракція «Опозиційний блок» не братиме участі у «грі Порошенка»

Президент Петро Порошенко затіяв «гру» з воєнним станом для того, щоб встановити диктатуру з надзвичайними повноваженнями. Про це заявив голова парламентської фракції «Опозиційний блок» Вадим Новинський в кулуарах Верховної Ради в понеділок, 26 листопада.

За його словами, фракція «Опозиційний блок» не підтримуватиме ініціативу Порошенка щодо введення воєнного стану.

«Упродовж останніх років наша країна переживала масштабніші кризи та більш важкі наслідки. Але жодного разу Порошенко навіть не намагався вести мову про воєнний стан. Просто тоді до виборів залишалося три роки, і рейтинг у нього був досить високим. Зараз в результаті інциденту в Азовському морі він намагається ввести воєнний стан. До виборів залишилося чотири місяці, у нього найнижчий рейтинг, і він розуміє, що у нього немає жодної можливості легітимним способом обратися на черговий термін», - зазначив політик, якого цитує прес-служба Опоблоку.

На думку Новинського, Порошенко затіяв «гру» з воєнним станом. «Ми в цій грі брати участі не збираємося і робитимемо все, щоб його очікування не справдилися», - заявив голова парламентської фракції «Опозиційний блок».

Як відомо, Верховна Рада України 26 листопада зібралася на позачергове засідання у зв’язку із агресією Росії на Азовському морі.

Президент Петро Порошенко звернувся до українців у зв’язку із засіданням ВР щодо затвердження Указу про введення в Україні воєнного стану. Глава держави, зокрема, запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони рекомендував парламенту підтримати законопроект про затвердження указу президента Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні.

Колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко звернулися до парламенту з проханням запровадження воєнного стану, якщо цьому немає альтернативи з одночасним ухваленням постанови про призначення президентських виборів на 31 березня 2019 року.