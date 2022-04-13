Міноборони пояснило, чому повертатися до Києва ще рано

ЗСУ роблять усе можливе, щоб не дати російським окупаційним військам просунутися в глиб території України

Міністерство оборони України не виключає можливості відновлення агресії РФ у тих областях, де її наразі вже немає, й з огляду на це не радить жителям цих областей, які залишили свої будинки, поки що не повертатися. Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

«Ризик відновлення агресивних дій в інших регіонах, не тільки сходу, можливий, тобто ми такі сценарії розглядаємо. Сьогодні ключове завдання російських військ – це схід… але водночас можлива загроза і щодо інших регіонів України. Тому на сьогодні не варто розслаблятися - війна в активній фазі наразі, ми не можемо говорити про те, що, там, спадає активність, про те, що зменшуються бої, – вони є, просто вони продовжуються на сході... і залежно від того, як розвиватимуться обставини в інших регіонах, буде зрозуміло, чи ворог просуватиметься далі», – сказала Маляр в ефірі телемарафону в середу вранці.

За її словами, поки що Збройні сили України роблять усе можливе, щоб не дати російським окупаційним військам просунутися в глиб території України.

На прохання ведучого прокоментувати заклики чиновників до жителів звільнених регіонів та Києва поки що утриматися від повернення додому, заступник міністра відповіла: «це абсолютно резонні заклики».

«Справді, нині ще рано повертатися, зокрема до столиці. І треба не забувати, що на сьогодні високий ризик загалом у державі можливості застосування хімічної зброї з боку РФ – вони розглядають такі сценарії – і незважаючи на те, що вони вже випустили в Україні понад тисячу ракет, у них залишається величезний арсенал. Тому на сьогодні є всі ризики. Доки триває війна, ризики є», – додала Маляр.

Нагадаємо, під Києвом будівельники відновлюють рух на Житомирській трасі. Також Бородянка починає оживати після жахіть окупації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у звільненій від окупантів Київській області тривають роботи з ліквідації наслідків перебування у ній ворога, тож влада регіону поки не рекомендує жителям повертатися додому.