Депутат парламенту Швеції закликав розвивати ядерну енергетику, аби не залежати від РФ

«Працюючі реактори, де це можливо, мають продовжувати працювати», – заявив Матс Нордберг

Одним із інструментів досягнення енергетичної незалежності Європейського Союзу від Росії є розвиток ядерної енергетики. Закриті реактори необхідно перезапустити, а також треба планувати будівництво та запуск нових.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат парламенту Швеції від партії «Шведські демократи» Матс Нордберг.

«Взаємна допомога та єдність (у питанні досягнення енергетичної незалежності від РФ – ред.) є важливими факторами для припинення продовження агресії Росії. Одним із інструментів досягнення цієї мети є перезапуск ядерних реакторів, які були нещодавно закриті», – заявив політик.

«Працюючі реактори, де це можливо, мають продовжувати працювати. Ми також маємо продовжувати планувати запуск нових ядерних реакторів, щоб зробити Європейський Союз більш самодостатнім у питанні енергії», – підсумував Матс Нордберг.

Раніше про необхідність розвитку ядерної енергетики в Європі для досягнення енергетичної незалежності від Росії заявила низка депутатів Європейського парламенту, а також інші європейські політики.

Депутат парламенту Великобританії, член Палати Представників сер Роджер Гейл, відповідаючи на питання щодо необхідності розвитку ядерної енергетики країнами Європи для досягнення енергетичної незалежності від Росії, заявив, що підтримує такий підхід.

Депутат німецького Бундестагу від політичної партії «Альтернатива для Німеччини» Матіас Мусдорф заявив, що підтримує розвиток ядерної енергетики в Європі та енергетичну незалежність від Росії.

Депутат від правлячої чеської партії STAN, член Комітету з питань європейської інтеграції та політики безпеки Мартін Екснер підкреслив, що Європейському Союзу необхідний план повної відмови від російських енергоносіїв, який повинен включати будівництво нових газо- і нафтопроводів, розвиток ядерної енергетики та відновлюваних джерел електроенергії. Політики в ЄС мають провести роботу з населенням задля донесення їм причин необхідності таких кроків.

Депутат Європейського парламенту Пятрас Ауштрявічюс, коментуючи питання необхідності незалежності Європейського Союзу від російських енергоносіїв, заявив, що ЄС має розробити план такої поетапної відмови, погодивши його з національними урядами, представниками бізнесу та інвесторами, а також продумати його технологічні аспекти.

Екс-командувач Силами Оборони Естонії, депутат Європейського парламенту, генерал-лейтенант Ріго Террас заявив, що з метою забезпечення безпеки Європи необхідно відмовитися від покупки російських енергоносіїв не лише до кінця війни Росії проти України, але й назавжди, щоб позбавити РФ інструментів впливу на політику в Європі.