Виробник крабових паличок Vici відновлює потужності в Росії

Потенційні покупці активів компанії в Росії начебто вимагають, щоб на момент продажу завод мав повні запаси сировини

Компанія аргументує своє рішення тим, що виконує бажання потенційних покупців російської частки бізнесу

Присутня на українському ринку литовська компанія «Вічунай груп» повідомила що, попри свої публічні заяви про вихід з російського ринку, відновлює закупку рибної сировини у повному обсязі і завантажує всі виробничі лінії свого заводу в Калінінградській області РФ.

У компанії пояснили, що такі кроки нібито є вимогою потенційних покупців «Вічунай Русь», хоча самих покупців компанія досі не спромоглася назвати, – повідомляє сайт Литовського національного радіо та телебачення.

Член правління «Вічунай груп» Дайнюс Матіошайтіс повідомив, що потенційні покупці активів компанії в Росії начебто вимагають, щоб на момент продажу завод мав повні запаси сировини, завантажені виробничі лінії і збережені робочі місця для співробітників і спеціалістів. У «Вічунай груп» пояснили, що не хочуть створювати незручні умови новим власникам, тож відновлять закупівлю сировини.

«Якщо ми не будемо купувати необхідну сировину зараз, новому власнику доведеться чекати кілька місяців, перш ніж можна буде поповнити склади та перезапустити виробництво. Щоб завершити операцію якнайшвидше і повністю покинути Росію, ми вирішили виконати це бажання потенційних покупців», – сказав Дайнюс Матіошайтіс.

В той же час потенційні покупці заводу досі не названі. Починаючи з березня, «Вічунай груп» дає суперечливі пояснення щодо зупинки свого заводу у місті Совєтськ Калінінградської області та виходу з Росії.

Зокрема, перше офіційне повідомлення про це з’явилося 15 березня. Компанія оголосила, що начебто на процес виходу знадобиться «3-4 місяці». Потім терміну виходу переносилися ще декілька разів, а 1 червня компанія оголосила, що не купує нову сировину і виробництво «автоматично зупиниться, коли закінчиться наявна сировина».

Як повідомляли ЗМІ, бізнес «Вічунай груп» контролюється мером Каунаса Вісвалдасом Матіошайтісом, якого підозрюють у зв’язках з кремлівськими спецслужбами ще з радянських часів.