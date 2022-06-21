  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ілія Куса
  4. «Демарш» президента Казахстану
рус
    Думки вголос

    «Демарш» президента Казахстану

    • Ілія Куса

      експерт Українського інституту майбутнього

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Одноосібну ініціативу в Казахстані Росія втратила давно, ще до вторгнення РФ в Україну - «Демарш» президента Казахстану
    Одноосібну ініціативу в Казахстані Росія втратила давно, ще до вторгнення РФ в Україну
    фото з відкритих джерел

    Казахсько-російські відносини ніколи не були по-справжньому союзницькими

    Мовою оригіналу

    На самом деле, вполне ожидаемая реакция от президента, который хочет стать вторым Назарбаевым. Для этого ему нужен устойчивый имидж жесткого государственника, самостоятельного игрока и «нового лидера». Отсюда и заявления в Петербурге.

    Вынести это на публику, скорее всего, было желанием самого Токаева, который знал, что его будут прессовать вопросами, загоняя в правильные рамки ответа. И он решил не прогибаться, а расставить флажки в отношениях с РФ сразу. И это правильно с точки зрения государственных интересов Казахстана и репутации самого Токаева.

    Казахско-российские отношения никогда не были по-настоящему союзническими. За последние 20 лет Россия проигрывала там конкуренцию другим игрокам, особенно Китаю и США.

    Автономистские тенденции в казахских элитах, направленные на внешнеполитическую диверсификацию, вполне объяснимы в наше время: избавление от единоличной зависимости от Москвы – закономерное желание любой страны, которая имеет амбиции играть в регионе и мире роль побольше, чем просто чей-то сырьевой актив или управляемый форпост.

    Единоличную инициативу в Казахстане Россия потеряла давно, ещё до вторжения РФ в Украину. На исходе своего правления Назарбаев всячески содействовал размыванию российского влияния, но по настоящему процесс пошёл уже при Токаеве, когда новый клан снёс старый во время январских событий, и принялся строить нечто вроде «Второй республики» в Казахстане.

    Это не значит, что РФ и Казахстан разорвут двусторонние отношения или объявят друг другу войну, потому что Токаев «оскорбил» Путина. Небольшое пике в отношениях возможно, когда стороны будут меряться силами (заявления Токаева всё таки можно расценивать как приглашение к своеобразному серьезному разговору о формате взаимоотношений), но не более того.

    «Китайский фактор», который называют причиной заявлений Токаева, мне кажется немного неправильно подается. Это вряд ли целенаправленная игра Пекина. Скорее, наличие Китая как одного из партнеров за плечами Казахстана подтолкнуло Токаева сделать такие заявления, так как он знает, что Россия уже давно не единственная сила в Центральной Азии.

    Китаю такие заявления безусловно выгодные, как выгодно и в целом наступление многополярного мира, в котором КНР усиливает позиции, подминая под себя и часть бывшей сферы влияния РФ на постсоветском пространстве.

    Как я и писал в одной из своих публикаций, вторгнувшись в Украину, Россия перечеркнула свою пост-советскую политику, и теперь геополитическое пространство бывшего СССР перестает быть только лишь эксклюзивным полем игры Москвы. Ослабление РФ неминуемо подстегнёт региональные страны искать другие точки опоры в мире, а также устанавливать альтернативные, более надежные и менее рискованные партнерства.

    Пока Россия не готова переосмыслить свою политику по отношению к соседям и бывшему СССР, им это всё принять будет очень сложно и больно.

    Джерело: блог Іллі Куси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Казахстан Україна Касим-Жомарт Токаєв окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Висоцький
    Сергій Висоцький

    Народний депутат 8 скликання

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Михайло Гончар
    Михайло Гончар

    Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

    Михайло Самусь
    Михайло Самусь

    Заступник директора ЦДАКР з міжнародних питань

    Олег Шамшур
    Олег Шамшур

    Надзвичайний та Повноважний Посол, заступник міністра закордонних справ України (2004–2005), посол України у США (2006–2010), посол України у Франції (2014–2020)

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Демарш» президента Казахстану