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    В пологових будинках породіллям видають бланки замість бебі-боксів

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    Немовля - В пологових будинках породіллям видають бланки замість бебі-боксів
    Немовля

    Замість бебі-боксів українські породіллі отримують у пологовому бланк заяви для звернення до управління соцзахисту

    Українським породіллям не видають обіцяні урядом «пакети малюка» з усім необхідним для перших місяців життя немовляти.

    Про це повідомляє ТСН.

    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман ще у травні заявив, що з 1 вересня в пологових будинках безкоштовно будуть видавати «пакети малюка» з необхідними речами орієнтовною вартістю 5 тисяч гривень.

    Однак, як повідомляє видання, замість бебі-боксів українські породіллі отримують у пологовому бланк заяви для звернення до управління соцзахисту. Батьки мають протягом 30 днів звернутися до структурного підрозділу з питань соцзахисту та отримати бебі-бокси.

    Водночас у найближчому управління соцзахисту в Києві не змогли пояснити журналістам, куди нести заяву на отримання «пакунка малюка».

    «Взагалі «пакунок малюка» мають давати у пологовому», - сказали в управлінні.

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    В офісі Управління ООН з обслуговування проектів, яке бере участь у постачанні «пакетів малюка», пояснили, що затримка з видаванням бебі-боксів пов’язана з узгодженням документів.

    «Тендер проведено, постачальник визначений – українська компанія. Зараз триває остаточне узгодження певних документів», - заявили в спецагенції ООН.

    За їхніми даними, у вересні буде придбано перші 30 тисяч бебі-боксів. Перша партія до пологових надійде в середині місяця.

    Раніше було опубліковано затверджений перелік речей для українських бебі-боксів.

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