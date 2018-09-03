У празькій школі Земана зустріли з червоними «трусами»



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Фото: Jaroslav Gavenda/Twitter Значкок у вигляді червоних трусів

Частина батьків була не згодна з «поведінкою та діяльністю» Земана

Значки у вигляді червоних трусів прикололи собі на одяг деякі батьки учнів школи імені Масарика у празькому районі Бржевнів, яку відвідав президент Мілош Земан у перший день нового навчального року.

Про це пише Parlamentnilisty.

За словами одного з батьків, організованого протесту не було.

«Ми не згодні з тим, що пан Земан є президентом», - сказала одна мати, яка причепила червоні «труси» на одяг.

«Ми не згодні з його поведінкою та діяльністю», - додала вона. «Це такий протест», - додав ще один із батьків.

Зазначимо, що у 2015 року відома своїми перформансами на політичні теми чеська арт-група Ztohoven вивісила над резиденцією глави держави величезні червоні труси, замінивши ними президентський штандарт.

Після цього червоні труси стали символом протесту проти проросійського президента Земана, який виступає за визнання анексії Криму, зняття санкцій проти Росії.

До слова, наприкінці серпня початок промови президента Чехії Мілоша Земана на відкритті сільськогосподарської виставки зірвали - частина глядачів освистала главу держави під вигуки «Ганьба!»

Джерело: Європейська правда