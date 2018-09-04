Минулого тижня в Одесі народився 201 новонароджений



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Інформація департаменту охорони здоров'я Одеської міськради про кількість новонароджених за минулий тиждень

За минулий тиждень у міських пологових будинках Одеси з'явився на світ 201 новонароджений. За тиждень населення міста поповнили чотири пари близнюків. Кількісну перевагу минулого тижня здобули новонароджені хлопчики, яких з'явилося на світло 104. Також за тиждень побачили світ 97 юних одеситок.Першою дитиною, що побачила світ у День народження Одеси, цього року стала дівчинка Саша, що з'явилася на світ в 00 годин 08 хвилин 2 вересня в міському пологовому будинку №4.Найбільшу кількість пологів минулого тижня прийняли медики міського пологового будинку №7, де з'явилися на світ 62 дитини.Наразі в Одесі прийом вагітних, роділь і породіль проводять чотири міських пологових будинки з п'яти - №2, №4, №5 та №7, а також обласний перинатальний центр. З 9:00 20 вересня 2018 року після завершення щорічної планового дезінфекції та косметичного ремонту відновить роботу міський пологовий будинок №1.