На Донбасі збито саморобний ударний безпілотник окупантів



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Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

Дрону противника були поставлені завади засобами радіоелектронної боротьби та в подальшому вогнем зі стрілецької зброї його було пошкоджено

На Донецькому напрямку ворог намагався застосовувати саморобний ударний БПЛА для нанесення втрат воїнам Об'єднаних сил. Про це йдеться у повідомленні штабу ООС у Facebook.

За даними штабу, дрону бойовиків були поставлені завади засобами радіоелектронної боротьби та в подальшому вогнем зі стрілецької зброї його було пошкоджено.

Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

«Ворог вкотре переконався в ефективності системи протиповітряної оборони на цьому напрямку», - йдеться у повідомленні.

Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

Напередодні на Авдіївському напрямку підрозділом Об'єднаних сил збито безпілотник ворога. Ворожий дрон здійснював політ над позиціями наших підрозділів з метою уточнення побудови системи оборони та викриття системи вогню підрозділів ОС. Завдяки злагодженим діям спостерігачів та розрахунків чергових вогневих засобів, провокація була припинена, а черговий БПЛА противника знищений

Нагадаємо, військовослужбовці батальйонної тактичної групи полку спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України, що тримають оборону на Світлодарському напрямку, 1 березня збили безпілотник бойовиків.

14 березня у Донецькій області військові збили безпілотний літальний апарат який, ймовірно, належить бойовикам.