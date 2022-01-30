iPhone отримав довгоочікувану функцію

iPhone зможе розпізнавати обличчя власника у масці після оновлення iOS

З виходом iOS 15.4 система ідентифікації користувача Face ID в iPhone розпізнаватиме обличчя власника смартфона в масці, пише портал MacRumors.

Система фіксуватиме унікальні риси обличчя людини в області очей, тому користувачеві доведеться дивитися рівно у фронтальну камеру. Для того, щоб скористатися новою функцією, користувачеві доведеться відсканувати своє обличчя знову.

У налаштуваннях також з'явилася графа «додати окуляри», яка дозволяє розблокувати iPhone, не знімаючи ні окуляри, ні маску.

Повідомляється, що із сонцезахисними окулярами функція працювати не буде.